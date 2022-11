Regionali | Pd lavora ad allargare | ipotesi primarie | entro fine settimana si chiude**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "E' un bel casino". L'ammissione è di un big Pd che segue in prima persona il dossier regionali. "Siamo passati in pochi mesi da essere il magnete, al partito da spolpare". E chi punta a 'spolpare' i dem sono proprio i potenziali alleati, Terzo Polo da una parte e 5 Stelle dall'altra. Di qui la difficoltà a mettere in piedi una coalizione per battere la destra. In Lombardia il Terzo Polo va su Letizia Moratti. Nel Lazio il partito di Giuseppe Conte si sottrae. "Con i 5 Stelle è molto complicata", osserva lo stesso dirigente dem. Al Nazareno dove si susseguono le riunioni, al momento, restano in campo diverse opzioni. L'opzione prioritaria resta quella diil campo. "Altrimenti il film è quello già visto alle politiche". Di qui anche la mossa di mettere in campo le. Il Terzo Polo ci sta a partecipare ...