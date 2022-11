Milan | De Ketelaere non brilla | ancora a caccia della prima rete in rossonero

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nonostante le numerose aspettative che hanno accompagnato l’arrivo di Charles Deal, il belga fatica a mettere in mostra il suo talento. Cifra importante quella spesa dal clubper portarlo aello quest’estate, ben 35 milioni di euro. Somma giustificabile considerati i numeri raccolti nel 2021 dal trequartista belga con la maglia del Brugge: 14 gol e 9 assist in 39 presenze. Un’incidenza importante, a tratti decisiva, quella avuta da Denella passata stagione in Belgio. Considerate le premesse, quindi, era lecito attendersi un impatto quantomeno diverso rispetto a quello, disastroso, offerto con la maglia rossonera in questo inizio di stagione. Rendimento che, al contrario, si è rivelato parecchio al di sotto delle aspettative. Una nota dolente soprattutto per i ...