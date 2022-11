È braccio di ferro tra Ong e Governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Èditra le Ong ed ildopo il provvedimento che consente sbarchi selettivi di migranti. Sono sbarcati a Catania i 144 migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Humanity 1. Ma il suo comandante ha deciso che non lascerà la Sicilia Sono approdati a Catania 144 migranti (nuclei familiari, donne e minori) giunti sabato sera a bordo della nave umanitaria Humanity 1 battente bandiera tedesca. Sulla nave sono rimaste 35 persone, “uomini adulti, senza problemi medici, “che le autorità italiane sembra non vogliano lasciar sbarcare”, fa sapere la Ong che chiede “lo sbarco di tutti”. Il comandante della Humanity 1 ha però deciso che non farà ripartire la nave Ong, opponendo il diritto internazionale alla richiesta delle autorità italiane. Il comandante della Humanity 1 non lascerà Catania: “Sarebbe contro le leggi ...