DJI Mavic 3 Classic | un drone alla portata delle tasche di tutti | sembra fantastico

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Budget di poco conto? Non ha alcuna importanza: il nuovodi DJI potrà essere comprato ad un prezzo ridotto e mai visto prima. Questo potrebbe essere ildei nostri sogni – Computermagazine.itStufi del3? La sua nuova versione potrebbe incuriosirci I nuovi rumors collegati DJI suggeriscono l’arrivo di un nuovodel tutto inedito, in particolar modo una versione diversa del DJI3. Però non crediate che sarà un un modello ancora più costoso o dotato di specifiche inedite, quanto piuttosto di una variante più leggera ed economica rispettoversione base. Ma dato che il dispositivo sarà identico a al3, cosa dobbiamo aspettarci?Innanzitutto la compagnia, al fine di contenere i costi di produzione, ha deciso di ...