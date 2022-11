Daniel Radcliffe difende la comunità Lgbtq+ e si schiera contro la ' transfobica' Rowling

non ha paura. E si schiera, con decisione, contro J. K. Rowling e le dichiarazioni dell'autrice dei romanzi di ...In concomitanza all'uscita di Weird: The Al Yankovic Story ( GUARDA IL TRAILER ) il suo protagonistaha concesso una lunga intervista al The Hollywood Reporter in cui ha fatto il punto sulla sua carriera. Wierd segna una nuova tappa del percorso post - Harry Potter dell'attore, che, ...Daniel Radcliffe riflette sulla sua carriera post-Harry Potter, in cui sceglie in base a ciò che gli sembra divertente ...L'attore ha raccontato il backstage di una divertentissima scena del film che, forse, potrebbe avere qualcosa a che fare con Wolverine.