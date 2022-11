Bottiglie d’acqua | attenzione alla scadenza | i rischi

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ti sei mai chiesto se l’acqua in bottiglia ha davvero una? Ami fare le scorte, sei di quelle persone che aspettano le offerte del supermercato per riempire le dispense e nella tua cantina conservi almeno una decina di cassein bottiglia. Sei certo che possono durare così a lungo? E’ uno di quei quesiti a cui molti esperti, negli anni, hanno cercato di rispondere con grandee non si tratta certo di una questione banale dal momento che riguarda la nostra salute. Sulle etichette delle, siano esse lisce o gasate, c’è una, abbastanza prolungata nel tempo per la verità. Possiamo andare oltre questa data? Fonte Foto CanvaCosa succedesalubrità dell’acqua imbottigliata nella plastica e scaduta? ...