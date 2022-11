(Di domenica 6 novembre 2022) Ildiper iin unoed ora tutte le persone sono davvero preoccupate a causa dell’. Il tumore, noto anche come cancro neldimaligni, è, in patologia una massa di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Nella sostanza, secondo la perizia, "in assenza di possibili cause, vi è la presenza di un unicodi rischio costituito da un'esposizione prolungata a radiofrequenze". Negli anni il lavoratore ..., sopravvive a 12(5 maligni) in varie parti del corpo: ecco perché si è salvato. Il ... secondo la perizia, 'in assenza di possibili cause, vi è la presenza di un unicodi rischio ...L'uomo, che a seguito del tumore ha riportato, secondo referti medici, sordità sinistra, paresi del nervo facciale, disturbo dell'equilibrio e sindrome depressiva, si era già rivolto al tribunale di A ...Dal 6 al 16 novembre Fondazione AIRC pone l’attenzione sull’universo cancro con un ricco programma di appuntamenti per informare il pubblico sui più recenti progressi della ricerca oncologica e raccog ...