Migranti | la nave Geo Barents entra nel porto di Catania | sbarcati donne e bambini

Sarebbero quindi sbarcati a Catania 144 dei 179che erano a bordo della. Il capitano della Humanity non lascerà il porto, come invece era richiesto dalle autorità. 'Rimarremo qui ...Leggi Anchecon 500 persone a bordo rischia di naufragare al largo di Malta Tre navi Ong davanti alle coste della Sicilia - Sono al momento tre (dopo l'arrivo in porto della Geo ...Catania - Stanno mangiando i 35 rimasti a bordo della Humanity1 mentre riusciamo ad avvicinarci insieme al senatore del Pd Antonio Nicita che questa notte dormirà a bordo della nave. “Vengo dal ...(LaPresse) - La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è entrata nel porto di Catania per le operazioni per l'approdo. A bordo della nave vi sono 572 naufraghi.Secondo disposizioni delle autorità ...