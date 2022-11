Mal di testa | va in ospedale e muore poco dopo | Andrea aveva 40 anni | padre di due bimbe

Un fortedie la corsa in ospedale a Padova . Ma non c'è stato nulla da fare per Andrea Naliato , 40 anni, autotrasportatore residente ad Arre: un' emorragia cerebrale non ha dato scampo al giovane ...Diminuire le tensioni, altrimenti potrebbe provocaredi. Gemelli (21 maggio - 21 giugno) " La settimana si concluderà in modo chiaramente favorevole per te e avrai l'opportunità di ...CONSELVE - Un forte mal di testa una decina di giorni fa, poi, all'improvviso la situazione è precipitata prima ancora della visita cardiologica, con la corsa in terapia intensiva a Padova e la morte.Un forte mal di testa e la corsa in ospedale a Padova. Ma non c'è stato nulla da fare per Andrea Naliato, 40 anni, autotrasportatore residente ...