LIVE Ciclocross | Europei 2022 in DIRETTA | Vanthourenhout in testa da solo | Van der Haar insegue Bertolini a caccia della top10

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 ANCORA A TERRA VAN DER! Il neerlandese stava provando a ricucire ma ora è costretto a perdere altro terreno! 15.50 Continua ad aumentare il distacco di Sweeck dai primi due. Il belga ha ora 1’33” dal connazionale. Posizione sul podio comunque quasi in ghiaccio per lui. 15.49 Arriva la notizia del ritiro di Daan Soete. Dopo Iserbyt un altro dei candidati ad un risultato importante abbandona la corsa. 15.48 Sale in 11a piazza, approfittando di una tripla caduta di Ryan Kamp! 15.47 Ora i secondi di distacco sono diventati 14. Lentamente il neerlandese sta provando a riportarsi sull’avversario. 15.45 Van dera 17” dal leadercorsa. 15.45 7’30” perper chiudere ...

I principali candidati al successo sono tre, ovvero i due belgi Eli Iserbyt e Laurens Sweeck, ed il neerlandese Lars Van der Haar, laureatosi Campione Europeo per la seconda volta lo scorso anno sul ...L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ...Oggi, domenica 23 ottobre, dopo le prime due tappe corse negli Stati Uniti la Coppa del Mondo di ciclocross approda in Europa per la precisione a Tabor ne ...