LIVE Ciclocross | Europei 2022 in DIRETTA | la pioggia rende la corsa una lotta nel fango! Van der Haar prova a scappare

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Continua la rimonta di Gioele Bertolini che ora è 15°! 15.22 Ora Van derstando ad allungare di nuovo! Completato il terzo giro in 7’32”, il neerlandese ha 9” su Vanthourenhout! 15.20 Laha reso impossibile probabilmente completare la discesa rimanendo in sella. 15.19 A TERRA ANCHE VANTHOURENHOUT SUL TRATTO DI DISCESA! E POI ANCHE SWEECK ED HERMANS NELLO STESSO PUNTO! 15.18 Cambio bici per il Campione in carica. Vanthourenhout tira dritto pndo qualche metro di vantaggio. 15.17 I giri da completare saranno 9! Siamo ora nella terza tornata. Sweeck e Hermans si stanno avvicinando alla coppia di testa mentre Iserbyt ha perso ancora diversi secondi! 15.15 Completato il secondo giro in 7’27”. Vanthourenhout taglia il ...