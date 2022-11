La giravolta di Meloni sulle trivelle | quando diceva | “Sono un aiuto alle lobby” Anche Salvini votò contro | poi ha cambiato idea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) C’era un tempo in cui per Giorgiale trivellazioni nel mare Adriatico erano “unad alcune grandi” e avrebbero contribuito “all’inquinamento del nostro mare”. Ora che è alla guida del governo e deve affrontare la crisi energetica, invece, lediventano la chiave per “ampliare le fonti di approvvigionamento” e “calmierare l’andamento dei prezzi“. Al referendum del 17 aprile 2016fece campagna elettorale per il Sì al referendum abrogativo: voleva vietare il rinnovo delle concessioni esistenti e le nuove concessioni oltre le 12 miglia. Oggi invece il suo provvedimento, che sarà inserito nel decreto aiuti ter, prevede addirittura nuove concessioni per aumentare l’estrazione di gas in Adriatico ea partire d9 miglia dalla ...