Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 6 novembre 2022

(Di domenica 6 novembre 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella sestadel 6, si mostrano le incredibili immagini dell’impresa di Andrea Lanfri che aprono la seconda parte del racconto dell’atleta paralimpico che a maggio di quest’anno ha raggiunto la vetta più alta del mondo: l’Everest. A seguire,di Camila Raznovich il botanico Stefano Mancuso, la biologa Emanuela Evangelista, fondatrice dell’associazione ...

Trapani - Salemi sugli schermi di RaiTre. La cittadina in provincia di Trapani - che rappresenterà la Sicilia al 'Borgo dei Borghi 2023', concorso legato alla trasmissione '' - sarà protagonista della puntata che andrà in onda domenica 6 novembre, dalle 17:15 alle 19. - -', condotto da Camila Raznovich, condurrà i suoi telespettatori attraverso le bellezze storiche e artistiche di Salemi, che dal 2016 fa parte del prestigioso club dei Borghi più belli d'...Le avventure di Andrea Lanfri, dall'Himalaya all'Africa, arrivano a Kilimangiaro, il programma di Rai 3 condotto da Camila Raznovich ...Salemi borgo protagonista di Kilimangiaro su Raitre. La cittadina in provincia di Trapani - che rappresenterà la Sicilia al 'Borgo dei Borghi ...