IVPC DelFes Avellino sconfitta a Monopoli | pesano le assenze

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Terzadi fila per l’Del Fes. La truppa biancoverde viene battuta con il punteggio di 86-75 dalla White Wise. Non riesce al gruppo guidato da coach Giovanni Benedetto il riscatto, dopo le sconfitte arrivate prima con Ruvo e poi contro Caserta. Il tecnico ha dovuto centellinare anche giocatori come Arienti, Bianco e Caridà, tutti palesemente spenti e non in condizione. Da valutare le condizioni di Eliantonio che ha avuto un problema all’adduttore a partita in corso. Senza dimenticare out Carenza per uno stiramento ad un polpaccio. L’unica nota lieta di serata per la truppa irpina è la prestazione di Venga, autore di 16 punti con un perfetto 7/7 dal campo. Domenica prossima l’occasione di riscatto perpassa ...