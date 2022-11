I Coma_Cose pubblicano il nuovo disco Un meraviglioso modo di salvarsi

(Di domenica 6 novembre 2022) , 14 tracce che racchiudono l’intimità di un duo molto amato Undiè ilattesissimo album dei Coma Cose, duo rivelazione del Festival di Sanremo 2021, dove hanno incantato il pubblico con il brano “Fiamme negli occhi” (doppiodi platino). Il(pubblicato per Asian Fake/ Epic Records Italy/ Sony Music Italy) è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica QUI e verrà presentato live con il tour Undi incontrarsi, che toccherà i principali club italiani nella primavera 2023, con anche due speciali date a Parigi e Londra. Info e prevendite su https://www.comacose.eu/tour/ Con l’originalità che contraddistingue i Coma Cose, Un...

Leggi Anche Itornano con il singolo 'Chiamami' Un disco intenso e intimo in cui il duo riflette su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente ...Con l'originalità che li contraddistingue iUn meraviglioso modo di salvarsi , scritto da California e Fausto Lama con Fabio Dalè e Carlo Frigerio e prodotto da Mamakass ... Coma Cose, il loro diario è il racconto di Un Meraviglioso Modo di Salvarsi Un album che racconta l'evoluzione artistica e personale della coppia, presentando una fotografia della loro musica oggi. "Questo è un disco molto più libero, dove non ci siamo censurati come facciamo ...