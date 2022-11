GP Valencia | Pecco | ' Dobbiamo essere orgogliosi | essere italiani rende tutto più bello

Oltre se stesso, prendendo a spallate ansia, pressione e un pizzico di paura che rende umani anche i miti. '' Bagnaia non manca l'appuntamento con la storia, si prende ail mondiale suggellando una rincorsa da consegnare agli almanacchi e diventa il centauro italiano che in sella alla Ducati ...Francesco '' Bagnaia è il primo italiano dopo 13 anni a laurearsi campione del mondo della MotoGp . Il titolo è arrivato oggi, all'ultimo Gp della stagione, ain Spagna , dove il pilota della ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...Pecco Bagnaia è campione del mondo. Il pilota torinese è il primo italiano a trionfare in MotoGP da Valentino Rossi. Ha riportato la Ducati sul tetto del mondo dopo 15 ...