Due minatori salvati dopo nove giorni in trappola sottoterra

(Di domenica 6 novembre 2022) Duerimasti inti nella miniera di zinco di Bonghwa, in Corea del Sud, ne sono usciti viviaver trascorso. Ierano rimasti bloccati a circa 190 metri di profondità dal crollo del 26 ottobre. I soccorritori hanno affermato che isono in condizioni stabili.

Il primo acquirente è un francese che intende usarlo per consegnare la posta ainegli ... Spiccano icapitoli di Kenneth Branagh sul Poirot di Agatha Christie , Assassinio sull'Orient ...Mentre un altro animale, il canarino, che veniva utilizzato nelle miniere per salvare i...azioni che Sondrio Festival promuove sin dalla prima edizione. I protagonisti degli ultimi...Un uomo armato non identificato ha ucciso tre uomini nella provincia settentrionale afghana di Faryab, due dei quali minatori e il terzo un membro dei Talebani, hanno dichiarato i funzionari. L’attacc ...Due minatori sudcoreani rimasti intrappolati per più di nove giorni in una miniera di zinco crollata ne sono miracolosamente usciti vivi dopo un'ardua operazione di salvataggio, secondo quanto riferit ...