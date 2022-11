Amici | su Radio Zeta i brani del talent Parte il contest su Rtl 102 5 play

(Di domenica 6 novembre 2022)torna ad. Anche quest'anno non mancano molte novità che riguardano gli allievi delcondotto da Maria De Filippi. Idei ragazzi disaranno in rotazione all'interno dellalist dellavisione punto di riferimento dei ragazzi. Wax, con il brano "Turista per sempre"; Tommy Dali con "Male"; NDG con "Fuori": sono questi i primi tre allievi diche entrano per una settimana nella programmazione musicale diGenerazionea partire dalle 18 di oggi. L'annuncio arriva da Federica Gentile, direttrice artistica di, nel corso dell'ultima puntata. “E' l'inizio di un percorso per voi. ...

Radio Zeta

