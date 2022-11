Samoa | l’isola del rugby felice

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) A mettere Westernsul mappamondo fu la Coppa del mondo dinel 1991. Un girone non di ferro, ma di più, di acciaio: con Australia, Galles e Argentina. L’esordio contro il Galles a Cardiff, nell’Arms Park, esaurito, 45 mila spettatori. Nel primo tempo i Dragoni, strafavoriti, non ci capirono nulla: disorientati dalla corsa, sorpresi dalla fisicità, fermati sul 3-3. All’inizio del secondo tempo capitolarono: prima la meta del centrono To’o Vaega, poi quella del terza ala Sila Vaifale, finirono sconfitti 16-13. Mentre i giocatori uscivano dal campo, un tifoso gallese entrò nella storia: “Meno male – commentò – che non abbiamo giocato contro l’intera”. Il bello è che, sempre e solo quella formato Western, si ripeté contro i Pumas argentini ed entrò ai quarti di finale. ...