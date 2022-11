Ronaldo-Milan | ci risiamo | stavolta è tutto deciso

Il Milanista

...si immagina cosa potrebbe significare per gli avversari trovarsi di fronte Ibra e Cristiano...rincalzi potrebbe risultare un'ennesima volta tragicomico (qualcuno si ricorda Chelsea -...... finiti nel gruppo E di Champions League con Chelsea e. Non si può dire lo stesso invece per ... dove peraltro è quest'anno relegato Cristianocon il suo Manchester United e c'è anche la ... Cristiano Ronaldo proposto al Milan da Mendes / News Cristiano Ronaldo cerca ancora una via d’uscita dal Manchester United e torna l’ipotesi Milan: questa volta c’è la decisione Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere un vero e proprio dilemma.Molto recentemente, la celeberrima piattaforma 'Dazn' ha presentato un documentario incentrato sul fenomeno brasiliano.