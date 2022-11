Pagelle Milan-Spezia 2-1 | gara dai due volti | la decide Giroud in rovesciata

Ecco i voti:Tatarusanu 6 Kalulu 5,5 Gabbia 6 Tomori 6,5 Hernandez 7 Bennacer 7 Krunic 6,5 Messias 6,5 Diaz 7 Leao 6 Origi 6 All. Pioli 6,5SPEZIA Drgowski 6,5 Ampadu 5,5 Caldara 5,5 Kiwior 5 ...... con Osimhen ed Elmas è fuga scudetto Ledi Roma - Napoli: Kim domina il duello con Abraham ...30 Sampdoria 0 Fine 2 Atalanta Domenica 21 Agosto 2022 - 20:45 Atalanta 1 Fine 1Domenica 28 ...Il Milan batte lo Spezia per 2 a 1. Al Meazza apre le marcature Théo Hernandez al 31 esimo minuto. Il pareggio di Daniel Maldini per lo Spezia arriva al 59esimo minuto. Il gol ...Segui insieme a noi il Live di Milan-Spezia, match valevole per la 13esima giornata del campionato di Serie A.