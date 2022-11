Orari qualifiche MotoGP Valencia oggi 5 novembre su Sky e TV8

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 5 novembre 2022) Acala il sipario del Mondiale 2022 della, il primo senza Valentino Rossi in pista. La leggenda del motomondiale sarà però presente nel circuito di Ricardo Tormo per tifare Francesco Bagnaia, da molti definito il suo delfino, dopo essere cresciuto nella VR46 Academy e aver vinto il titolo mondiale della Moto2 con la VR46 Racing, la scuderia del Dottore. Al pilota della Ducati ufficiale serve un solo punto per laurearsi campione del mondo, dopo aver completato una rimonta da sogno ai danni di Fabio Quartararo, campione iridato in carica. Oltre al 14° posto, a Bagnaia è sufficiente anche una mancata vittoria del rivale francese per festeggiare il suo primo titolo iridato in. Di seguito glidella diretta TV e differita di Sky e TV8 delledi...