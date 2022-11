Neodecortech | riduzione degli ordini e ricorso alla cassa integrazione

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 novembre 2022) Filago.ha registrato ricavi netti consolidati al 30 settembre 2022 pari a 151 milioni di euro, in crescita del 20,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, chiuso a 125,4 milioni di euro. Le vendite della divisione carta decorativa stampata sono in aumento del 7,1%, le vendite della divisione carta decorativa crescono del 36,7%, quelle della divisione energia crescono del 20,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’Ebitda del gruppo che opera nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design ammonta a 15,6 milioni di euro (10,3% dei ricavi), con un incremento in valore assoluto del 12,5% rispetto a 13,8 milioni di euro al 30 settembre 2021 (11% dei ricavi) e una lieve diminuzione della marginalità percentuale legata agli aumenti dei prezzi delle materie prime ...