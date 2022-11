Motomondiale | Gp Valencia Izan Guevara in pole in Moto3

Il paddock dibrulica di persone sin dalla giornata di ieri, ma oggi ha potuto accogliere un altro candidato ad un titolo mondiale a due ruote. Parliamo del leader della classifica generale Superbike ...Per il pesarese si tratta di un ritorno sulla pista che, ormai un anno fa, aveva segnato il suo addio ale che oggi lo vede ritornare nelle vesti di spettatore., un anno dopo ...Roma, 5 novembre 2022 - MotoGp, Valencia, la gara di Pecco Bagnaia, a un passo dalla conquista del titolo mondiale in sella alla Ducati. Alle 14 le prove ufficiali. Nelle terze libere ha chiuso in tes ...VALENCIA La FP3 di stamattina, sul circuito Ricardo Tormo, è stata una terza sessione di prove libere caratterizzata da tante cadute. Infatti, sono finiti a terra diversi piloti, ...