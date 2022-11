Moratti e mezzo Pd alla contromarcia di Calenda

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 novembre 2022) Qualcuno resterà a casa, qualcun altro scenderà in piazza a Roma contro la fine del conflitto senza sé e senza ma, mentre altri ancora si accoderannocontro manifestazione milanese di Carlo. Sembra incredibile ma il Centrosinistra riesce a spaccarsi anche su un tema come quello della pace che non dovrebbe vivere di divisioni ma che dovrebbe muoversi compatto. Così mentre la piazza romana chiederà a tutte le parti coinvolte – tanto a Volodymyr Zelensky quando Vladimir Putin – di sedersi a un tavolo per fermare il conflitto, quella milanese di Azione e Italia Viva vuole parlare soltanto al Cremlino per chiedergli di ritirarsi ammettendo una sconfitta che non possono e non vogliono accettare. Quel che è certo è che la manifestazione milanese del Terzo polo più che avere un obiettivo concreto per far finire le ostilità, sembra voler dividere ...