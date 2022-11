Le divisioni della maggioranza sono molto più devastanti di quelle delle opposizioni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 novembre 2022) Sul tavolo di Giorgia Meloni non c’è ancora il sesto decreto di aiuti miliari all’Ucraina. È concentrata sulle misure economiche per contrastare lo tsunami del caro bollette e l’aggiornamento del Def che serve a predisporre la prima legge di Bilancio del governo. La premier posticipa il problema di dover convincere i suoi alleati a spendere altri soldi per continuare ad armare Volodymyr Zelensky. E non sarà così facile. Matteo Salvini il messaggio lo ha fatto arrivare attraverso le parole pronunciate dal suo capogruppo Massimiliano Romeo durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia («Si fa fatica a sentire che decideranno gli ucraini, è la comunità internazionale che deve decidere»), provocando la reazione di Kyjiv («certi politici vogliono piacere a Putin»). Ma per il momento meglio far dormire la questione, non riportare in piazza le...