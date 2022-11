In arrivo l' ingorgo fiscale | ecco tutte le tasse da pagare

E' inl'"fiscale" di novembre, che per l'erario è da sempre il mese con maggiori incassi. Dalle scadenze del 16 e del 30 novembre prossimi, infatti, il fisco incasserà 69 miliardi di euro, ...AGI - È inl'fiscale di novembre che per l'erario è da sempre il mese più 'gratificante' dell'anno. Dalle scadenze del 16 e del 30 novembre prossimi, il fisco incasserà ben 69 miliardi di euro. ...Tempi duri per gli imprenditori e gli autonomi: il Fisco batte cassa e chiede quasi 70 miliardi di tasse da pagare nell'arco di poco più di un mese: ecco quali sono le prossime scadenze ...È in arrivo l’ingorgo fiscale di novembre che per l’erario è da sempre il mese più “gratificante” dell’anno. Dalle scadenze del 16 e del 30 novembre prossimi, il fisco incasserà ben 69 miliardi di eur ...