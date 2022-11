Highlights e gol Cesena-Gubbio 3-0 | girone B Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 5 novembre 2022) Glie i gol di, match valevole per la dodicesima giornata delB del campionato di, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il secco punteggio di 3-0, grazie alle reti siglate da Simone Corazza, Saber Hraiech ed Alexis Ferrante. In virtù di questo risultato i bianconeri volano momentaneamente al comando della classifica con 24 punti, scavalcando proprio gli umbri che restano fermi a quota 23. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Al Castellani in avvio infortunio muscolare per Destro: dentro Lammers che sfiora il vantaggio alla mezz'ora. Ci provano anche D'Andrea e Satriano, ma il primo tempo termina senza. ...Ecco glie idella partita che vede ai calci di rigore trionfare la Roma femminile nella finale di Supercoppa 2022 contro la Juventus. Valentina Giacinti aveva portato in vantaggio le capitoline ...Gli highlights e i gol di Cesena-Gubbio, match valevole per la dodicesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite ...Ecco gli highlights e i gol della partita che vede ai calci di rigore trionfare la Roma femminile nella finale di Supercoppa 2022 contro la Juventus.