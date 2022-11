“X Factor” | Ambra Angiolini pantera rossa | il look anni ’60 del secondo live

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ieri sera è andato in onda ildi X2022 che ha visto come ospite d’onore Morgan, storico giudice della competizione canora che dopo ottoè tornato sul palco. Morgan si è esibito con un omaggio musicale a David Bowie (suo grande idolo) e a se stesso cantando la splendida Altrove, ossia il primo singolo che ha pubblicato come solista dopo lo scioglimento dei Bluvertigo. I protagonisti assoluti deldi X, oltre a Morgan, sono stati ovviamente cantanti in gara – tra cui è stato eliminato iako della squadra di Rkomi – e i giudici che, come ogni settimana, hanno sfoggiatodecisamente originali e perfetti per una prima serata. Se il completo Gucci bianco e nero di Fedez è la quintessenza dell’eleganza, stavolta ...

Stile e Trend Fanpage

2022: i makeup die Francesca Michielin sono perfetti per le feste Al secondo live del talent show brillano i makeup delle protagoniste femminili. Con due beauty look diversissimi ma ..."Ognuno se la gioca come crede: dobbiamo trasmettere forza ai ragazzi, non scaricarli" , è, invece, il commento di, giudice di Lucrezia, che a questo secondo Live di Xrischiava di ... Ambra Angiolini tutta in rosso a X-Factor: il look fiammante per la seconda puntata dei Live Per il secondo live del talent show Sky Ambra Angiolini ha rinunciato ai suoi iconici pantaloni a zampa per un mini dress rosso tutto da copiare per un party di Natale ...Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dei Live di X-Factor e ancora una volta è stata Ambra Angiolini ad attirare tutti i riflettori su di sé ...