Twitter | al via class action ex dipendenti licenziati da Musk

Pronta la reazione di alcuni ex dipendenti che hanno citato in giudizioper non aver ricevuto un preavviso sufficiente prima del licenziamento di massa annunciato da Musk. La legge prevede ...... come possiamo pensare che l'arte sarà ancora tutelata', si legge in un post sudi Ultima ...gruppo sono tornati a bloccare le strade - in particolare sulla Tangenziale Est all'altezza di...Milano, 4 nov. (askanews) - A poco più di una settimana dal completamento dell'operazione di acquisizione del social network, Elon Musk ha iniziato a licenziare i dipendenti di Twitter. Lo ha riferito ...Avranno luogo anche nelle vie e piazze del centro città (via Roma, piazza Castello e San Carlo) e al Fan Village (piazzale Grande Torino e piazza d’Armi) allestito di fronte al Pala Alpitour.