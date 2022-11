(Di venerdì 4 novembre 2022) La penultimastagionaleChampionshipsi terrà alledomenica 6 novembre: si gareggerà su distanza olimpica, con la prova maschile che scatterà alle 15.00 ora italiana e quella femminile che partirà alle ore 18.00 italiane. Saranno tre gliin: nella prova maschile sarà al via Michele Sarzilla, mentre in quella femminile saranno presenti Bianca Seregni e Verena Steinhauser. Lo staff tecnico che accompagna gliè composto dal direttore sportivo Simone Biava e dal massofisioterapista Stefano Betti. Saranno in palio punti importanti per il ranking olimpico: nella classifica per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, al momento Michele Sarzilla è 14° tra ...

OA Sport

Genova . Il genovese Giovanni Sciaccaluga è tra i protagonisti delChampionship finals paralimpico in programma dal 24 novembre ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Per l'atleta azzurro è arrivata la convocazione in vista dell'importante ...Il ligure Giovanni Sciaccaluga è tra i protagonisti delChampionship finals paralimpico in programma dal 24 novembre ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Per l'atleta azzurro è arrivata la convocazione in vista dell'importante ... Triathlon, World Series Bermuda 2022: tre azzurri in gara nell'ultima tappa prima delle Finali solo allenamenti e preparazione in vista degli obiettivi del 2023: i Championship di maggio a Samoril (Slovacchia), il main event Ironman di ottobre a Lathi (Finlandia) e una maglia della nazionale ...Kristian Blummenfelt e Taylor Knibb trionfano a St. George ai Mondiali di Ironman 70.3. Ad Alessandro Fabian e Marta Bernardi va il titolo di campioni italiani.