Tale e quale show 2022 | Paolantoni e Cirilli sono Minghi e Mietta video e gallery

(Di venerdì 4 novembre 2022) La puntata del 4 novembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Francesco, accompagnato dal suo personale vocal coach Gabriele, nei panni di Amedeocon il brano storico Vattene Amore. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maurizio Costanzo” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Stasera nonstati particolarmente divertenti purtroppo, mentre nelle scorse puntate avevano strappato ben più di un sorriso. Si rifaranno sicuramente la prossima settimana. Peròera davvero sexy… Potete vedere ...

...da Pietro Barucci nel periodo post terremoto del 1980 sulle esperienze realizzate a Roma... Le risorse economiche perintervento . Non le uniche a disposizione per intervenire sulle palazzine ...È incontesto, nel castello di Pissignano, che è nata una collaborazione con i docenti del ... alhanno partecipato circa cinquanta studenti del corso di laurea in Ingegneria Edile/...Questa sera nel corso della sesta puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 4 novembre 2022, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno imitato Amedeo Minghi e Mietta cantando Vattene Amore col ...La puntata del 4 novembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attrice Rosalinda Cannavò – un tempo conosciuta come Adua Del Vesco – ...