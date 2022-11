Stupro Garbatella | identikit del violentatore | impotente | violento e spietato Gli elementi delle indagini

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma. Sono trascorsi oltre 30 giorni, ma quel drammatico avvenimento è ancora inciso nella mente e nel ricordo degli abitanti del quartiere, e di tutta la città. E, nonostante il tempo, per loalladella donna di 44 anni, non c’è ancora nessun indagato per la Polizia. C’è però un’ipotesi concreta: quella per cui la violenza sia stata pianificata, premeditata da tempo, e che quella donna, soprattutto, non sia una vittima casuale della foga sessuale di un uomo, o di un raptus improvviso. L’uomo che ha inizialmente cercato di strangolare, e poi violentare la sua vittima, pare che l’abbia anzitutto seguita per diverso tempo, se non addirittura aspettata vicino alla sua auto, con un appostamento deciso a priori. Si tratta solamente di una pista, insieme alle tante altre sul tavolo degli investigatori impegnati sul caso. Ad ogni modo, una ...

È trascorso un mese e qualche giorno ma per lo stupro alla Garbatella di una donna di 44 anni non c'è ancora alcun nessun indagato. E, adesso, una delle ipotesi è che quella violenza sia stata pianificata e che quella donna non sia una vittima per caso.