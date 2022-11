Spezia | Daniel Maldini | ‘Non mi sono mai accorto di essere raccomandato’

Loè reduce da un solo punto in cinque partite, frutto del pareggio casalingo contro la ... Più di una suggestione l'ipotesi di schierareMaldini dal primi minuto al fianco di Nzola contro ...Sabato il Milan torna a giocare, c'è quelloche lo scorso anno ci fece arrabbiare, chi sa seMaldini verrà utilizzato dalla squadra ligure.Lo Spezia è reduce da un solo punto in cinque partite ... Più di una suggestione l'ipotesi di schierare Daniel Maldini dal primi minuto al fianco di Nzola contro la squadra in cui è cresciuto. Gyasi è ...Queste le parole dell’allenatore dello Spezia in conferenza stampa alla vigilia del match ... La grande novità di formazione potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Daniel Maldini (arrivato ...