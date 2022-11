Rimborsi sugli acquisti di AdBlue | la piattaforma per chiederli è stata attivata

...fino al 21 novembre la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso la quale le imprese di autotrasporto potranno presentare le domande per ottenere il credito d'imposta...... azzeramento del reddito imponibile, recupero di imposta mediantee simili, mentre le ... le scarse performances della borsa o la sua eccessiva rischiosità, la bassa marginalitàinteressi ...La Bce vuole limare gli extraprofitti bancari europei modificando retroattivamente le condizioni dei prestiti Tltro. Abi e Bdb in guardia per eventuali rischi ...