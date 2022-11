NBA | i Brooklyn Nets sospendono per cinque partite Kyrie Irving

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) “In questo momento non è adatto a far parte della nostra organizzazione” con queste parole ihanno comunicato la sospensione per almenodi. Il giocatore era stato pesantemente criticato per aver postato sui social il documentario “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, che contiene dei chiari messaggi anti-semiti. Non sono bastate le scuse cheha pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Voglio scusarmi per aver postato il link a questo documentario senza specificare con esattezza ciò in cui sono d’accordo e ciò che non approvo di quanto contenuto al suo interno. Il film contiene al suo interno falsi messaggi antisemiti, oltre a un linguaggio e a una narrativa lontane dalla verità e offensive per la ...