CalcioMercato.it

Numeri alla mano, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport',è già costato all'Inter ben 12 milioni di euro, praticamente 46.875 euro al minuto. Sono solo quattro le presenze in campionato ...Dzeko trascina l'Inter, a segno anche il rientranteLa gioia di Edin Dzeko ©LaPresseINTER ... Acerbi 6,5 - Vince il ballottaggio con de Vrij e nonper l'ennesima volta Inzaghi. Acquisto ... Lukaku 'tradisce' l'Inter: nuovo bomber per Inzaghi Riflessioni in casa Inter sul pesante investimento fatto per Romelu Lukaku, finora sempre ai box per infortunio. Tutti gli scenari L’ Inter di Simone Inzaghi si rituffa sul campionato e prepara il Der ...Inter-Viktoria Plzen: pagelle e tabellino del match di San Siro valido per la fase a gironi di Champions League ...