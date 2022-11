Ligabue bloccato dal Covid | ' Non mi passa più Ecco la mia quarantena in albergo'

Le tappe previste al 'Bataclan' di Parigi e al '02 Shepherd's bush empire' di Londra sono state annullate e, fermato dal Covid, al momento si trovain una stanza d'albergo in ...Il cantante però ha visto completamente stravolto i suoi piani a causa del Covid , che lo tieneda ben 5 giorni in un albergo di Parigi.positivo al Covid chiuso in un hotel di ...Le tappe previste al “Bataclan” di Parigi e al “02 Shepherd’s bush empire” di Londra sono state annullate e Ligabue, fermato dal Covid, al momento si trova bloccato in una stanza d'albergo in ...A dare l'annuncio è stato il cantautore Luciano Ligabue con un video in cui afferma di avere effettuato un tampone, risultato positivo al Covid-19 e che per questo motivo dovrà annullare le date di Pa ...