Iling chiede garanzie | rischio partenza?

Corriere della Sera

... Pongracic, Di Francesco (L); Miretti, Cuadrado, Milik, Gatti,(J) ma per i pugliesi l'... Al 22' McKennieun rigore per un contrasto in area di rigore. Chiffi inverte il fischio e dà fallo ...... ma sopratutto (da sottolineare più di ogni altra cosa), c'è la dolce scoperta del giovane... è stata una vera sorpresa! E' forte fisicamente, ha una personalità traboccante,palla e salta ... Chi è Iling-Junior: la Juventus a 19 anni, unico positivo con il Benfica Iling e la Juventus stanno cercando di rinnovare il contratto. La volontà dei bianconeri è quella di continuare insieme, ma il calciatore vuole più garanzie La Juventus ha per le mani uno dei ...La Juventus dei giovani piace e Allegri ha finalmente un motivo per cui sorridere. In una stagione disgraziata, cominciata come peggio non si poteva, il tecnico bianconero in continua emergenza intrav ...