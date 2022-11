Gelateria Latteneve – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 novembre 2022)Via Vigevano, 27 20144 Roma Tel. 02/39811258 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: coni e coppette 2,90/4,90€, gelato 24€/kg, panna 0,50€ Chiusura: Martedì OFFERTA Se cercate un indirizzo dove gustare un ottimo gelato a due passi da Porta Genova, allora dovete fermarvi in questa piccolaubicata su Via Vigevano. Ingredienti di stagione ben selezionati, no a coloranti e a conservanti e buona palatabilità per questo gelato che offre una buona scelta di gusti tra creme e sorbetti. Per la nostra pausa abbiamo assaggiato il cremoso gianduja e lo strepitoso pistacchio, mentre tra quelli a base frutta, il fresco mango, con il sapore del frutto ben in evidenza. La panna è soffice e giustamente poco dolce. AMBIENTE Il bianco predomina nell’arredo a dare un senso di ordine e pulizia; il lungo bancone ...