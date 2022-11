Atalanta | Zapata rassicura | «Ora sto bene Futuro? Mi piacerebbe fare…»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Le parole del centravanti dell’Duvanin vista della gara scudetto contro il Napoli in quel di Bergamo Ai microfoni di Dazn ha rilasciato qualche dichiarazione il centravanti colombiano dell’Duvan, desideroso di ritornare ad alti livelli. TRA PRESENTE ENERAZZURRO – «Attualmente mi sento, nonostante vadi con calma per paura di rompermi di nuovo. Questa nuovaè molto diversa rispetto agli altri anni, dove i nuovi devono integrarsi negli schemi del mister: come stanno già facendo.? Sono indeciso su cosa farò a fine carriera. Vorrei fare il direttore sportivo oppure lo scout. Ora vedo solo l’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

2 A tutto Duvan. L'attaccante dell'è protagonista di 1 vs 1 , format di Dazn , e si racconta a cuore aperto, partendo dalla scomparsa della madre quando era giovane: 'Mi considero una persona molto ...L'ieri ha comunicato che " gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante ... In generale, la situazione infortuni (con relativi tempi di recupero) che sta coinvolgendoe ...BERGAMO - Muriel si è fermato per un problema all’adduttore e Gasperini si ritrova a fare i conti con un attacco abbastanza spuntato. Nel Napoli diversi ballottaggi: in difesa Ostigard dovrebbe spunta ...Il Napoli si prepara al big match contro l'Atalanta. Intanto il tecnico Spalletti ha ricevuto il migliore dei complimenti possibili.