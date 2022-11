La Gazzetta dello Sport

La sconfitta (1 - 0) in Olanda con il Feyenoord condanna laalla retrocessione in Conference League. Un finale beffardo perché, complice la vittoria del Midtjylland sullo Sturm Graz, porta i biancocelesti a classificarsi terzi in un Girone F in cui tutte ...Suldi Chiara non abbiamo sentito nulla da parte del nuovo governo. Di questa visione si è ... come lo sono le elezioni regionali di, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Non c'è campo ... Suicidio Lazio in Olanda: regala un gol al Feyenoord e retrocede in Conference Finisce 1-0 a Rotterdam, la Lazio perde tra le proteste e termina terza nel girone di Europa League, retrocedendo così agli spareggi di Conference League. Finisce in assoluto equilibrio ...La Lazio perde di misura in casa del Feyenoord e deve dire addio all’Europa League. In virtù della vittoria del Midtjylland sullo Sturm Graz, i biancocelesti chiudono il girone al ...