Stramaccioni | Che impresa della mia Inter contro Conte e la Juve dei record - Top News

Adesso, appena finita l'esperienza all' Al Gharrafa e in attesa di seguire i Mondiali per conto della Rai,s'affida alla memoria e racconta alla Gazzetta dello Sport l'emozione di quella ...andrea4 Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it Un italiano in Qatar, lì dove non ci sarà la nostra Nazionale per i Mondiali. È la storia di Andrea, da un anno e mezzo allenatore dell'Al - Gharafa, club qatariota con il quale ...Stramaccioni: «In Qatar non c'è la fame necessaria per arrivare. Iran possibile sorpresa dei Mondiali. Si disputerà tutto in un'unica città» ...Il 3 novembre del 2012 i nerazzurri condannarono la Juve al primo k.o. assoluto nel nuovo impianto, ponendo fine a una striscia positiva di 49 partite ...