' Sisma dello Stretto' | Curcio | ' Testeremo sistema | in 500mila riceveranno sms di allerta'

Presentata la Reggio "stretto 2022" Testeremo una procedura che sarà utilizzata per migliorare le pianificazioni nazionali e territoriali e, per la prima volta, il sistema di allertamento ...... Renato Schifani, intervenendo in videocollegamento, assieme al capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, alla conferenza stampa di presentazione dell'esercitazione 'Stretto ..."Prepararsi a queste situazioni estreme è un momento importante di formazione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interv ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...