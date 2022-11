Musetti-Ruud oggi | orario e tv ATP Parigi-Bercy 2022 | quando inizia | dove vederlo | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si comincerà col bottoal Masters 1000 di. Lorenzoaprirà il programma del Palais Omnisports (Accor Arena) contro il norvegese Casper, numero 3 del seeding e due volte finalista Slam quest’anno: una gran sfida su tutta la linea. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver sconfitto all’esordio il croato Marin Cilic e poi, sullo slancio, il georgiano Nikoloz Basilashvili, senza mai lasciare alcun set. Per quel che riguarda il norvegese, invece, esordio vittorioso sul franese Richard Gasquet, ormai a una delle ultime apparizioni nell’altro grande torneo di casa. Il toscano può sfruttare in maniera decisa il proprio ottimo stato sul veloce in quest’ultima parte di stagione, che l’ha visto entrare in pianta stabile nei primi 30 del ranking ATP con la promessa di rimanerci a ...