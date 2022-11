Lotteria degli scontrini | si cambia | vincite istantanee grazie a un QR Code - Economia - quotidiano net

(Di giovedì 3 novembre 2022) Le nuove proposte mirano a semplificare in modo da rilanciare l'incentivo contro l'evasione fiscale. Ecco come funzionerà e da ...

scontrini, cambia tutto: le novità Il sistema dellascontrini , partito nel 2021 con l'intento di evitare l'evasione fiscale attraverso il pagamento tracciato con carte e ...Le nuove proposte mirano a semplificare in modo da rilanciare l'incentivo contro l'evasione fiscale. Ecco come funzionerà e da ...Le nuove proposte mirano a semplificare in modo da rilanciare l'incentivo contro l'evasione fiscale. Ecco come funzionerà e da quando ...Fino a fine anno le ultime estrazioni col vecchio sistema: dal 2023 si va verso una lotteria istantanea. Vincite direttamente alla cassa ...