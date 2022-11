Lazio | una vittoria per gli ottavi Col Feneyoord c’è Milinkovic-Savic | poi la testa al derby

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Snodo fondamentale per laquello in Europa League contro il Feyenoord, perché nonostante ci sia uninfuocatissimo con la Roma da giocare domenica, c’è prima da pensare al passaggio del turno. In Olanda non sarà assolutamente facile, perché l’avversaria di turno, battuta 4-2 con un calo nel finale all’andata, può assolutamente essere in grado di ribaltare quel risultato o comunque di vincere. Tanto più che i ragazzi di Sarri schiumano rabbia dopo la sconfitta con la Salernitana, con tanto di clamorosa ammonizione ache salterà la partita più importante dell’anno. Ma che, di conseguenza, ci sarà in coppa e sarà l’uomo in più di una squadra che deve già rinunciare a Immobile, sulla via del recupero ma non ancora pronto per giocare. Avanzare all’eliminazione diretta è fondamentale per la ...