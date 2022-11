La Jolly Handball fa tripletta

Leggi su udine20

(Di giovedì 3 novembre 2022) Terza vittoria consecutiva per lache allunga la striscia vincente battendo in casa il Musile per 33 a 25. Una nuova conferma per la squadra friulana che per adesso è in testa al campionato di Serie B di pallamano maschile insieme al Torri. La gara si annunciava più tosta delle precedenti e così è stato. Nonostante il divario tecnico il Musile, ospite a Campoformido, punta tutto sulla fisicità e crea qualche disagio in più ai ragazzi di Bortuzzo rispetto alle due formazioni incontrate finora. La giovane età però non incide sulla risposta dei friulani che riescono comunque a reggere l’urto avversario e concludono il primo tempo sul risultato di 14 a 8. Nella ripresa grazie alle scorribande di Benassutti in ala, alla concreta gestione in attacco di Lojk e alle chiusure difensive di Del Moro laallunga e chiude ...