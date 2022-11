La Gazzetta esalta Pioli | contro il Salisburgo non ha sbagliato una scelta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ladello SportStefano: il merito della vittoria del Milan sul, in Champions League, è soprattutto suo. “Però, ancora una volta, il vero protagonista è stato Stefano. Non poteva dimostrare in modo più limpido che il prolungamento di contratto era un atto più che dovuto. In pochi giorni ha guarito l’anima molle del Diavolo. Con la posizione spiazzante di Theo ha spaccato il, non hauna”. L’idea più vincente, tra quelle di, è stata quella relativa a Hernandez. “Ma non è solo questione di atteggiamento. C’entrano anche le idee di. Una soprattutto: la posizione di Hernandez. Che il francese non stia in linea con la difesa, quando il Milan muove ...