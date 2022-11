La Fiorentina vince contro l’RFS | ma dovrà passare dagli spareggi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lacontinua il percorso in Conference League, la squadra dinzo Italiano ha confermato tutte le qualità. Si è conclusa anche l’ultima partita della fase a gironi, i viola hanno ine la gara non è stata mai in discussione. Laha dimostrato un tasso tecnico nettamente superiore. La squadra dinzo Italiano ha chiuso i giochi già nel primo tempo con tre gol. Vantaggio degli ospiti grazie a Barak, tra il 45? e il 47? i viola hanno chiuso i conti con Cabral e una magia di Saponara. Lasale a 13 punti in classifica, ma deve accontentarsi del secondo posto. Il Basaksehir, infatti, ha vinto 3-1gli Hearts e i turchi si sono classificati al primo posto della classifica per gli scontri diretti a favore ...